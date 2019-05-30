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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargıya ve kararlarına güveni en üst düzeye çıkarmak önceliğimiz.

30.05.2019 22:18

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda yargı çalışanları ile iftarda bir araya geldi. İftar sonrası önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Adalet sisteminin işleyişini güçlendirmek, yargıya ve kararlarına güveni en üst düzeye çıkarmak önümüzdeki dönemde de önceliğimiz olacaktır." ifadelerini kullandı.


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