Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı İbadi'den ortak basın toplantısı. 14 Ağustos 2018, Salı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı İbadi, ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın İbadi ile ülkelerimiz arasında ikinci sınır kapısının önemine değindik. Açılacak sınır kapısı hem Irak’ın hem de ülkemizin faydasına olacaktır. Bu konuda gereken adımları atacağımıza inanıyorum" dedi. Irak Başbakanı İbadi ise, "Türk parası meselesinde Türkiye ile birlikteyiz. Alacağı her türlü tedbir konusunda Türkiye'yi destekliyoruz" ifadelerini kullandı. .