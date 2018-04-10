Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ceenbekov'den FETÖ ile ortak mücadele mesajı 09 Nisan 2018, Pazartesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov'la görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

"FETÖ'cüler ve sirayet ettikleri kişiler Türkiye ile Kırgızistan arasına fitne tohumları ekmek için her türlü alçaklığı, kalleşliği sergilediler. Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un bugünkü ziyaretini FETÖ'nün bu çabalarına verilmiş en güzel cevap olarak görüyorum." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Türkiye son FETÖ'cü hain de hukuk önünde hesap verene kadar yurt içinde ve yurt dışında bu örgütle mücadelesini sürdürecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kırgızistan için de çok büyük tehdit oluşturan bu örgütün kökünü kazımak devlet başkanları olarak boynumuzun borcudur." şeklinde konuştu.

Sayın Ceenbekov'un FETÖ konusunda çok daha dirayetli davranacağına ve gereken önlemleri süratle alacağına inandığını belirten Erdoğan, "Biz de FETÖ ile mücadele noktasında ilgili birimlerimizle kendisinin yanında olacağız." dedi.