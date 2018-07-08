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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi

07 Temmuz 2018, Cumartesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleri ardından AK Partililere seslenmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi.

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