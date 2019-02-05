Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye 2013 yılı mayıs ayında IMF defterini kapatmıştır 05 Şubat 2019, Salı

CHP ülkemizin yeniden IMF'ye gideceği yalanını söyleyecek kadar alçak bir fırsatçılık peşine düştü. IMF'ye gidenlerin kim olduğu belli bunlar CHP zihniyeti diğerleri bunlar IMF'ye gittiler. Türkiye 2013 yılı mayıs ayında IMF defterini kapatmıştır ve bir daha da Allah'ın izniyle açmayacaktır.