Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye 2013 yılı mayıs ayında IMF defterini kapatmıştır

CHP ülkemizin yeniden IMF'ye gideceği yalanını söyleyecek kadar alçak bir fırsatçılık peşine düştü. IMF'ye gidenlerin kim olduğu belli bunlar CHP zihniyeti diğerleri bunlar IMF'ye gittiler. Türkiye 2013 yılı mayıs ayında IMF defterini kapatmıştır ve bir daha da Allah'ın izniyle açmayacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye 2013 yılı mayıs ayında IMF defterini kapatmıştır05 Şubat 2019, Salı
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