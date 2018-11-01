Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü 01 Kasım 2018, Perşembe

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Erdoğan-Trump görüşmesinde ikili konular ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı, Münbiç ve İdlib’le ilgili düzenlemelere değinildi. Görüşmenin perde arkası A Haber canlı yayında değerlendirildi...