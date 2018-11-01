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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

01 Kasım 2018, Perşembe

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Erdoğan-Trump görüşmesinde ikili konular ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı, Münbiç ve İdlib’le ilgili düzenlemelere değinildi. Görüşmenin perde arkası A Haber canlı yayında değerlendirildi...


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