Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknofest'te konuştu: Yeni teknolojilerin pazarı değil, üreticisi olmak istiyoruz 21.09.2019 12:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST İstanbul) katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teknolojik dönüşüm sürecinde yeni teknolojilerin pazarı değil, üreticisi olmak istiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST İstanbul) katıldı. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, torunu Ahmet Akif Albayrak eşlik etti. Erdoğan ailesini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile diğer ilgililer karşıladı. Esat Kabaklı'nın seslerdirdiği "Ez oğlum" şarkısıyla alana giren Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST'te halka hitap etti.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Teknofest'in değerli katılımcıları, sevgili gençler, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu yıl ikincisini yaptığımız Teknofest'in tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum.

"TEKNOFEST BU YIL KATILIMCI REKORU KIRDI"

Teknofest'e ilginin bu yıl katlanarak attığını görmekten memnunum. Bu yıl Teknofest katılımcı rekoru kırdı. Bu etkinliğin kısa sürede ülkemizin en önemli markalarından biri haline geleceğine inanıyorum.

"MÜTHİŞ BİR TALEPLE KARŞILAŞTIK"

Geçtiğimiz yıl Teknofest'e bilim insanlarımızın yurda dönüş seferberliğini başlattığımızı ilan etmiştik. Müthiş bir taleple karşılaştık. Dünyanın en iyi üniversitelerinde araştırma merkezlerinde çalışan Türk ve yabancı akademisyenler bize başvurdu. Lider araştırmacılar programıyla ülkemize gelenler, zengin bir araştırma ortamında bilimsel bir çalışma yapacak, gençlere örnek olacak.

"PAZAR DEĞİL ÜRETİCİ OLMAK İSTİYORUZ"

Geçtiğimiz hafta kamuoyu ile paylaşılan 2023 Sanayi teknoloji stratejimiz, milli teknoloji hamlesi ruhuyla hazırlandı. Teknolojik dönüşüm sürecinde yeni teknolojilerin pazarı değil üreticisi olmak istiyoruz. 2023'e giden yolda yeni büyüme hikayemizi teknoloji ve yenilikçi anlayışımızla yazacağız. dedi.