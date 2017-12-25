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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'da

24 Aralık 2017, Pazar
Resmi temaslarda bulunmak üzere Afrika turu düzenleyecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretine Sudan'da başladı. Havaalanında resmi törenle Sudan Cumhurbaşkanı tarafından karşılanan Erdoğan ve beraberindeki heyet görüşmelere başlamak üzere Sudan devlet konutuna geçti.
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