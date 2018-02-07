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Erdoğan: Sonunda uyuyan devi uyandırdılar

06 Şubat 2018, Salı
ve Genel Başkanı , partisinin grup toplantısında Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 2 asrı hep fedakarlıkla geçirdik. Yalanla, dalavere ile ayak oyunları ile, diplomatik sahtekarlıklarla 5 milyon metrekarelik vatanımız talan edildi. Birileri bunu da bize çok görüyor. Bizi öyle çok zorladılar ki sonunda uyuyan devi uyandırdılar. Bunu böyle bilsinler. Türk milleti yepyeni bir döneme ilerliyor. Türkiye'nin her başarısı milyonlarca yürekte dalga dalga büyüyor." dedi.
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