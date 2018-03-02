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Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal’den resmi törenle uğurlandı

02 Mart 2018, Cuma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'deki temaslarının ardından resmi törenle uğurlandı.

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