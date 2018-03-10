Yol Durumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Şehrim 2023' projesinin açılışını gerçekleştirdi

09 Mart 2018, Cuma

AK Parti Genel Merkez Çevre, ve Kültür Başkanlığı, Şehrim 2023 projesi ile yaşam ve mekan kalitesi yüksek, kimlikli, sürdürülebilir ler kavramlarından yola çıkarak, tıpkı Türkiye’nin 2023 hedefleri gibi her şehrin kendine özgü 2023 hedeflerini ve vizyon planlarını ortaya koymayı hedefleyen çalışmalara başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da Cuma Namazı çıkışı 'Şehrim 2023' projesinin açılışını gerçekleştirdi

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları