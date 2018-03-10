Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Şehrim 2023' projesinin açılışını gerçekleştirdi 09 Mart 2018, Cuma

AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı, Şehrim 2023 projesi ile yaşam ve mekan kalitesi yüksek, kimlikli, sürdürülebilir şehirler kavramlarından yola çıkarak, tıpkı Türkiye’nin 2023 hedefleri gibi her şehrin kendine özgü 2023 hedeflerini ve vizyon planlarını ortaya koymayı hedefleyen çalışmalara başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da Cuma Namazı çıkışı 'Şehrim 2023' projesinin açılışını gerçekleştirdi