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Erdoğan, Şehit ve oğlunu andı

28 Ocak 2018, Pazar
ve Genel Başkanı , partisinin İl Kongeresi'inde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, konuşmasının hemen başında 15 Temmuz gecesi şehit olan dava arkadaşı ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u andı tüm şehitlerin ruhları için Fatiha istedi. 'da duygu yüklü o anlar...
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