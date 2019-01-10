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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahneden inmek üzere olan sanatçıdan bir parça daha istedi

10 Ocak 2019, Perşembe

Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti Başkanı Bestekar Amir Ateş, Beştepe'de törenden önce konseri verdi. Ateş, sahneden inmek üzereyken Erdoğan'ın isteğini üzerine bir parça daha okudu.


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