Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti Başkanı Bestekar Amir Ateş, Beştepe'de törenden önce konseri verdi. Ateş, sahneden inmek üzereyken Erdoğan'ın isteğini üzerine bir parça daha okudu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahneden inmek üzere olan sanatçıdan bir parça daha istedi10 Ocak 2019, Perşembe
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahneden inmek üzere olan sanatçıdan bir parça daha istedi
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