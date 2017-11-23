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Cumhurbaşkanı Erdoğan-Ruhani görüşmesi başladı

22 Kasım 2017, Çarşamba
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin, Soçi'de Sanatoryum Rus'taki görüşmesi saat 15.50'de başladı.
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