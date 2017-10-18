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Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya'ya gitti

17 Ekim 2017, Salı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile saat 09.00'da Polonya'ya hareket etti.
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