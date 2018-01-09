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Erdoğan: Partimiz adına söz söyleme hakları yok

09 Ocak 2018, Salı
ve Genel Başkanı , partisinin Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Geçmişte partimiz çatısı altında olup da bugün dışarıda başka havalarda gezen hiç kimsenin partimizle ilgili söz söylemeye hakkı yoktur. Herkes ağzını açmadan önce nerede olduğuna kimlerle aynı safa geçtiğine dikkat etmelidir. Bu birlikteliği zedeleyenler bilsinler ki artık bu kervanın samimi yolcuları değillerdir. Bu trenden düşenler düştükleri yerde kalırlar." açıklamasında bulundu.
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