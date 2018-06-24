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Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı

24 Haziran 2018, Pazar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu kullanmak üzere İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'na böyle geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a okul bahçesinde bulunan vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan oyunu torunlarıyla birlikte sandığa attı. İşte o anlar.

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