Cumhurbaşkanı Erdoğan: Omuz omuza olmamız gerekirken başka mecralara yönelenleri görüyorum 13.04.2019 13:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Kurulu'na katılarak konuşma yaptı. Başkan Erdoğan, "Omuz omuza olmamız gerekirken başka mecralara yönelenler olduğunu görüyorum. Ülkemize kazandırdığımız en büyük cami olan Çamlıca Camii'ne bile 'gereksiz' diyecek kadar savrulduklarını görüyoruz" diye konuştu.