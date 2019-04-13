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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Omuz omuza olmamız gerekirken başka mecralara yönelenleri görüyorum

13.04.2019 13:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Kurulu'na katılarak konuşma yaptı. Başkan Erdoğan, "Omuz omuza olmamız gerekirken başka mecralara yönelenler olduğunu görüyorum. Ülkemize kazandırdığımız en büyük cami olan Çamlıca Camii'ne bile 'gereksiz' diyecek kadar savrulduklarını görüyoruz" diye konuştu.


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