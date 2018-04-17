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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreterini kabul etti

16 Nisan 2018, Pazartesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

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