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Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet Camii’nde düzenlenen Hatm-i Şerif töreninde Kur'an-ı Kerim okudu

15 Temmuz 2018, Pazar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerden "Hatm-i Şerif Merasimi"nde Kur'an-ı Kerim okudu.

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