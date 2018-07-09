Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehter Marşı ile karşılanacak 09 Temmuz 2018, Pazartesi

Tarihi gün geldi ve Türkiye cumhurbaşkanlığı hüküme sistemine geçiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Meclis'te yemin edecek ve Türkiye yeni hükümet sistemine geçiş yapmış olacak. TBMM'deki yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de görkemli bir tören düzenlenecek. 22 cumhurbaşkanının katılacağı törene ait tüm detaylar haberimizde... Öte yandan Erdoğan Meclis'e süvari birliği eşliğinde gelecek ve Mehter Marşı ile karşılanacak.

Tarihi gün geldi ve Türkiye cumhurbaşkanlığı hüküme sistemine geçiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Meclis'te yemin edecek ve Türkiye yeni hükümet sistemine geçiş yapmış olacak. TBMM'deki yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de görkemli bir tören düzenlenecek. 22 cumhurbaşkanının katılacağı törene ait tüm detaylar haberimizde...

Öte yandan Erdoğan Meclis'e süvari birliği eşliğinde gelecek ve Mehter Marşı ile karşılanacak.