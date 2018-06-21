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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lider takımını hallettik"

20 Haziran 2018, Çarşamba

Şanlıurfa'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün DEAŞ varken Suriye'de kendilerini güvende hissetmeyenler bugün de güvende hissetmedikleri için evlerine dönmüyor. İlk operasyonla Kandil'de 10 noktayı vurduk. İkincisinde Kandil'de toplantı halindeki lider kadrosunu hallettik. Sıra Urfa'nın yanındaki yerlere geldi" dedi.

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