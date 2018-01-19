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Cumhurbaşkanı Erdoğan Latin Ameriya'ya gidiyor

19 Ocak 2018, Cuma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Latin Amerika turuna çıkıyor. 5-8 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kabineden bakanlar ve iş adamları da eşlik edecek. Bunun yanında Erdoğan ziyaretine Vatikan'dan başlayarak 1959'dan bu yana Vatikan'ı ziyaret eden ilk cumhurbaşkanı olacak.
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