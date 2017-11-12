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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Belediyesi'nin düzenlediği Kültürel Mirası İhya Restorasyon Projeleri Tanıtım Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
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