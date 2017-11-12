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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kültürel Mirası İhya Restorasyon Projeleri Tanıtım Programı'nda konuştu

11 Kasım 2017, Cumartesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Belediyesi'nin düzenlediği Kültürel Mirası İhya Restorasyon Projeleri Tanıtım Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
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