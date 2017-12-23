Yol Durumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini alanları böyle açıkladı

21 Aralık 2017, Perşembe
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kürsüden ödül alanları böyle açıkladı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları