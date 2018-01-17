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SEN AGLAMA YIYIDIM galesler seni gozu yasli gormesin ama dost alamayi bilmiyen lerde kahrolsun
Allah imanlı Mehmetçiğimize büyük güç ve yetenek vermiştir bütün dünya bunu bilir dost sevinç düşman korku içinde olur.
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