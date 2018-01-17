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, Külliye’de düzenlenen "Mehmetçik Kut'ül Amare"nin galasına katıldı

17 Ocak 2018, Çarşamba
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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COBAN COBAN

SEN AGLAMA YIYIDIM galesler seni gozu yasli gormesin ama dost alamayi bilmiyen lerde kahrolsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 17.01.2018 16:37
Mahmut Mahmut

Allah imanlı Mehmetçiğimize büyük güç ve yetenek vermiştir bütün dünya bunu bilir dost sevinç düşman korku içinde olur.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır1
cevapla 17.01.2018 11:31
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