Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kimse bizim dinimize fatura kesme hakkına sahip değildir" 09 Mart 2018, Cuma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Siyaset Akademisi toplantısının açılışında konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında son günlerdeki tartışam hakkında; "Mecelle kaidesidir, yani; "Ezmânın tagayyürü ile ahkâmın tagayyürü inkâr olunamaz". Biz içtihatları değiştirmezsek, uygulamaya ilişkin kuralları uygun şekilde yenilemezsek sadece kendi kendimizi kandırmış oluruz. Müslümanlar sürekli kendilerini geliştirmek durumunda. Kimse bizim dinimize fatura kesme hakkında sahip değildir. Sadece ilmi bir zeminde teorik bir tartışma olacak konuların toplum önünde alelade konuşulması doğru değil." dedi.