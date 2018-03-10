Yol Durumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kimse bizim dinimize fatura kesme hakkına sahip değildir"

09 Mart 2018, Cuma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Siyaset Akademisi toplantısının açılışında konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında son günlerdeki tartışam hakkında; "Mecelle kaidesidir, yani; "Ezmânın tagayyürü ile ahkâmın tagayyürü inkâr olunamaz". Biz içtihatları değiştirmezsek, uygulamaya ilişkin kuralları uygun şekilde yenilemezsek sadece kendi kendimizi kandırmış oluruz. Müslümanlar sürekli kendilerini geliştirmek durumunda. Kimse bizim dinimize fatura kesme hakkında sahip değildir. Sadece ilmi bir zeminde teorik bir tartışma olacak konuların toplum önünde alelade konuşulması doğru değil." dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları