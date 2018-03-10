Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Siyaset Akademisi toplantısının açılışında konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında son günlerdeki tartışam hakkında; "Mecelle kaidesidir, yani; "Ezmânın tagayyürü ile ahkâmın tagayyürü inkâr olunamaz". Biz içtihatları değiştirmezsek, uygulamaya ilişkin kuralları uygun şekilde yenilemezsek sadece kendi kendimizi kandırmış oluruz. Müslümanlar sürekli kendilerini geliştirmek durumunda. Kimse bizim dinimize fatura kesme hakkında sahip değildir. Sadece ilmi bir zeminde teorik bir tartışma olacak konuların toplum önünde alelade konuşulması doğru değil." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kimse bizim dinimize fatura kesme hakkına sahip değildir"09 Mart 2018, Cuma
- Azerbaycanlı vekil: Yaşasın Türkiyemiz!
- Cumhurbaşkanı, THY'nin yeni noktalarının müjdesini verdi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir destek de Marmara İlahiyat'tan
- Erbakan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı vurguyu yapmıştı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz dinde reform aramıyoruz, haddimize mi?
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'e her an girebiliriz
- Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Şehrim 2023' projesinin açılışını gerçekleştirdi
- Zeytin Dalı Harekatı'na katılan tankları koruyacak
- Cinderesi'nden sıcak görüntüler!
- ABD'li komutandan terör itirafı
- Afrin'de sivillere bombalı tuzak!
- Tankların korkulu rüyası
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.