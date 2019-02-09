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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kartal'daki enkaz alanında

09.02.2019 12:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Kartal'daki enkaz alanında incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerlendirmesini yapacağız ve atılması gereken adımları atacağız" dedi.


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