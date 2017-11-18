Cumhurbaşkanı Erdoğan kanaat önderlerine hitap etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın telefonu ile Şırnak’ta kanaat önderlerine hitap etti.
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