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Cumhurbaşkanı Erdoğan kanaat önderlerine hitap etti

17 Kasım 2017, Cuma
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın telefonu ile Şırnak’ta kanaat önderlerine hitap etti.
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