Yol Durumu

Erdoğan: İstikbalimizi tehdit edeni ezer geçeriz

18 Şubat 2018, Pazar
ve Genel Başkanı , partisinin 6. Olağan İl Kongresinde yaptığı konuşmada, "Biz Türk milletinin bu desteğinden aldığımız güçle, karşımızdakilerin ne dediğine değil, kendi hedeflerimizin ne olduğuna bakıyor, bu doğrultuda da yürüyoruz. Bize husumet besleyenin, istikbalimizi tehdit edenin ne kimliğine ne cesaretine bakarız. Allah'ın yardımı, milletimizin cesareti, dostlarımızın duasıyla da ezer geçeriz" dedi.
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