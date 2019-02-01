Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da önemli açıklamalarda bulundu

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hacı Harun Ekşi Camii'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Buralar kentsel dönüşüm kapsamı içerisinde olan yerler, bizim zorla kentsel dönüşüm adımımız yok. Burada depremle ilgili bir sıkıntı var, bütün mesele gönüllülük esasına dayalı." dedi. Başkan Erdoğan, "Bazı müteahhitler diyormuş ki "ben yüzde 60'ını yüzde 70'ini alırım, sizi de kapıya koyarım." Müteahhidin dediği geçerli değil ki. Cumhurbaşkanı'nın, bakanların, belediye başkanını dediğini dinlemiyorsunuz müteahhidin dediğini dinliyorsunuz." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da önemli açıklamalarda bulundu01 Şubat 2019, Cuma
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