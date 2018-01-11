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ile lideri görüşmesi sona erdi

10 Ocak 2018, Çarşamba
Genel Başkanı Devlet Başkanı, ile görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi. 16.05'te başlayan görüşme 27 dakika sürdü. Görüşmenin detaylarını A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.
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