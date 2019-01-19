Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan muhteşem klip: Lider 19 Ocak 2019, Cumartesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan klip 'Lider' izletildi. Video klip kısa sürede sosyal medyada da paylaşıldı.