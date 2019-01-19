Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan muhteşem klip: Lider

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan klip 'Lider' izletildi. Video klip kısa sürede sosyal medyada da paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan muhteşem klip: Lider19 Ocak 2019, Cumartesi
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