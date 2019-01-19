Haberler Web TV Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan muhteşem klip: Lider

Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan muhteşem klip: Lider

19 Ocak 2019, Cumartesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan klip 'Lider' izletildi. Video klip kısa sürede sosyal medyada da paylaşıldı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları