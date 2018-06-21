Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin mitinginde halka hitap etti. Erdoğan konuşmasında Mardinlilere birçok müjde verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hızlı tren ile Mardin'i Ankara ve İstanbul ile buluşturacağız"20 Haziran 2018, Çarşamba
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