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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hızlı tren ile Mardin'i Ankara ve İstanbul ile buluşturacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hızlı tren ile Mardin'i Ankara ve İstanbul ile buluşturacağız"

20 Haziran 2018, Çarşamba

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin mitinginde halka hitap etti. Erdoğan konuşmasında Mardinlilere birçok müjde verdi

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