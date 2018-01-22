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Cumhurbaşkanı Erdoğan HDP'ye sert çıktı!

21 Ocak 2018, Pazar
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa İl Kadın Kolları Kongresi öncesinde vatandaşlara seslendi. Erdoğan, "HDP'nin sokağa çıkma çağrısıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda adım adım takip ediliyorsunuz" dedi.
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