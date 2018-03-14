Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 46. Muhtarlar Toplantısı'nda muhtarlara hitap etti. Erdoğan, İstiklal Marşı'nın anlamını ve önemini çocuklarımıza iyi öğretmenin önemini ifade etti ve en büyük üzüntüsünü açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En büyük üzüntüm bu emsalsiz marşın hakiki manasını yüreklere nakşedecek bir bestenin yapılamamış/bulunamamış olmasıdır. Güfte var ama beste yok. Temenni ederiz ki o da çıkar."





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları;

Erdoğan, "Şu anda Fırat Kalkanı, Afrin, biz bununla ilgili bir İstiklal Marşı gibi demeyeyim ama bir Mehter Marşı gibi marşı da yazamazlar mı? Bunu hazırlasınlar. Evde torunum bile Mehter Marşı ile yürüyor. Askerlerimizi de Mehter Marşı ile yürütür gibi yeni marşlarla yürütelim. 15 Temmuz için de marş yazılabilmeli. Şiirlerini yüreğiyle de yazan şairlerimize çok önemli görevler düşüyor." ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK ÜZÜNTÜM İSTİKLAL MARŞI'NI YÜREKLERE NAKŞEDECEK BESTENEN BULUNAMAMIŞ OLMASIDIR

İstiklal Marşımızın anlamını ancak dilimizle birlikte kalbimizle birlikte okuduğumuzda anlayabiliyoruz. En büyük üzüntüm marşı yüreklere nakşedecek bir bestenin bulunamamış olmasıdır. Burada da bestekarlara görev düşüyor. Güfte var, istenilen beste yok. Temenni ederiz ki o da çıkar.



AFRİN İÇİN MEHTER MARŞI YAZAMAZLAR MI?

Şu anda Fırat Kalkanı, Afrin, biz bununla ilgili bir İstiklal Marşı gibi demeyeyim ama bir Mehter Marşı gibi marşı da yazamazlar mı? Bunu hazırlasınlar. Evde torunum bile Mehter Marşı ile yürüyor. Askerlerimizi de Mehter Marşı ile yürütür gibi yeni marşlarla yürütelim. 15 Temmuz için de marş yazılabilmeli. Şiirlerini yüreğiyle de yazan şairlerimize çok önemli görevler düşüyor.