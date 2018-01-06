Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomik anlamda da kumpaslar var"
05 Ocak 2018, Cuma
Fransa ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki kumpas davasıyla ilgili olarak "Amerika şu anda çok ciddi bir kumpaslar zinciri içerisinde bir süreç işletiyor. Sadece hukukta değil, ekonomi alanında da kumpaslar var. Her tarafı kendine göre yola getirme gayretinin içinde. Hakan Atilla 6 kez Amerika'ya giren Hakan Atilla engelleme ile karşılaşmıyor, 7. girişinde alınıyor. 6 davanın bir tanesinde kara para aklama yok diyor, diğerlerinde dolaylı yoldan işi kara para aklamaya kadar getiriyor." ifadelerini kullandı.
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