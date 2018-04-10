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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu'yu ihmal etmeyin"

09 Nisan 2018, Pazartesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teşvik Belgesi Dağıtım Töreni'nde konuştu

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