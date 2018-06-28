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Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli ile görüştü

27 Haziran 2018, Çarşamba

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe'de görüştü. 16.00'da başlayan görüşmeye Binali Yıldırım da katıldı.

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