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Cumhurbaşkanı Erdoğan cumhur ittifakı ile ilgili konuştu

06 Temmuz 2018, Cuma

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde MHP ile birlikte kurdukları Cumhur İttifakı ile ilgili konuştu.

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