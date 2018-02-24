Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ve MHP'nin Meclis'e sunduğu seçim ittifakı teklifiyle ilgili, "Pusulanın ilgili alanının neresine basılırsa basılsın vatandaşımızın iradesinin dikkati alınması önemli yeniliktir. Oy zaiyatı olmayacak. Hedef oydaki zayiatı minimize etmek, adeta yok etmektir. Bu düzenlemeyle ittifaklar hukuki bir zemine kavuşturularak milletin karşısında her şey önceden ilan edilerek çıkılmış olunacak." dedi.
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