Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Binali Yıldırım ile birlikte kıldı 12.04.2019 14:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Binali Yıldırım ile birlikte Başyazıcıoğlu Camii’nde kıldı. AK Parti Genel Merkezinden Binali Yıldırım ile birlikte çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başyazıcıoğlu Camii’ne geldi. Erdoğan, cuma namazından Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş ile birlikte çıkarken, Mehmet Özhaseki de aynı camide cuma namazını kıldı. Erdoğan, cami çıkışında vatandaşları selamladıktan sonra Binali Yıldırım ile birlikte yeniden AK Parti Genel Merkezine geçti.