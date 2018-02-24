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Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Başyazıcıoğlu Camisi'nde kıldı

23 Şubat 2018, Cuma
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Başyazıcıoğlu Camisi'nde kıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar cami çıkışında Erdoğan'a ilgi gösterdi.
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