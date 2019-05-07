Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çözüm süreci diye bir şey söz konusu değil

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu'nun Abdullah Öcalan'dan yıllar sonra gelen mesajdan birkaç saat sonra İstanbul'da seçimlerin yenileneceğini duyurmasıyla başlayan 'Yeniden Çözüm Süreci' iddialarına dair açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı, "Çözüm süreci diye bir şey söz konusu değil" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çözüm süreci diye bir şey söz konusu değil07.05.2019 14:50
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