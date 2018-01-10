Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Çok hoşuma gider' diyerek o şiiri okudu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de düzenlenen Adalet Şurası'nda, "Çok hoşuma gider" diyerek, merhum Abdurrahim Karakoç'un
şiirini okudu.
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