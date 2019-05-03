Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Çamlıca Camii'nin açılışında konuştu 03.05.2019 16:12

Temeli 6 yıl önce atılan, 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlanan Türkiye'nin en büyük camisi "Büyük Çamlıca Camisi" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları....