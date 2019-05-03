Temeli 6 yıl önce atılan, 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlanan Türkiye'nin en büyük camisi "Büyük Çamlıca Camisi" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları....
Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Çamlıca Camii'nin açılışında konuştu03.05.2019 16:12
- Müge Anlı canlı yayında Konya'daki cinayetle ilgili Büşra Büyükşen hakkında şok iddia! 3 Mayıs Müge Anlı son bölüm izle
- Başkan Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı
- Başkan Erdoğan: Terörün belini çok kısa zamanda kıracağız
- CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumaları mercek altında
- Başkan Erdoğan: İhracatımız 15 milyar 273 milyon dolara ulaştı
- Kocaeli merkezli 9 ilde eş zamanlı harekete geçildi!
- Son dakika: Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında 150 kişi hakkında müebbet istemi
- Anayasa Mahkemesi Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın hak ihlali başvurusunu reddetti
- Son dakika: Balıkesir'de kaçak göçmen faciası: 9 ölü
- Büyük Çamlıca Camisi resmen açıldı! İşte ilk görüntüler
- Büyük Çamlıca Camii resmen açıldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Çamlıca Camii'nin açılışında konuştu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.