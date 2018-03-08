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Erdoğan: Bunlar sadece şovmen!

07 Mart 2018, Çarşamba

, Spor Salonu'nda düzenlenen HAK-İŞ Dünya Kadın Günü Programı'nda konuştu. Erdoğan, "Eğer kadın meselesini tüm boyutlarıyla konuşacaksak önce samimi olmamız gerekir. Kadın ve erkek arasındaki ayrımcılıktan daha tehlikelisi kadınlar arasında ayrımcılık yapmaktır." dedi.

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