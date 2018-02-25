Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunlar bir milletin küllerinden yeniden dirilişidir"
24 Şubat 2018, Cumartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta yaptığı konuşmada, "Hamdolsun dün günlerden Cuma'ydı Mehmedimiz cephede Cuma Namazını kılıyordu. Evde ağlaştık. Mehmedimiz düşmana doğru yürüyor. Bu milletin küllerinden yeniden dirilişidir. Ve bu millet küllerinden doğuyor ve hesabını soruyor..." dedi.
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