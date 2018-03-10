"İslam'ın güncellenmesi" sözüne açıklık getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz dinde reform aramıyoruz. Haddimize mi? Ama önüne gelenin çıkıp da kadınlarla ilgili genç, yaşlılarla ilgili ileri geri konuşmalarının İslam'a getirdiği lekeyi, gölgeyi görmemezlikten gelemeyiz. Kimse bizim dinimize fatura kesme hakkına sahip değildir" dedi.