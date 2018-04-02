Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bil oğlum' türküsünü söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek ve askerlerle buluşmak için Hatay'a gelen çok sayıda sanatçı ve sporcu da Oğulpınar Hudut Karakolu'nda yer aldı. Ziyaret sırasında Esat Kabaklı klarnet sanatçısı Serkan Çağrı eşliğinde 'Bil Oğlum' türküsünü seslendirdi. Türküye Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bil oğlum' türküsünü söyledi01 Nisan 2018, Pazar
- Enerjide nükleer güç reklamına Sancar desteği
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gören öğrenciler gözyaşlarına boğuldu
- Havaalanında sarıklı yolcuya çirkin saldırı!
- Karabük'te karnı acıkan kedi 'mama' diyor
- O Ferrarilerin sahipleri yakalandı
- İyi Parti'nin kongre şarkısı PKK'lıların çıktı!
- Tüp Bebek Merkezi'nde büyük skandal!
- ABD'de Müslüman kadına alçak saldırı
- İbrahim Tatlıses’in 'Münbiç’i dolaşta gel' deyince Erdoğan'ın gülüşü
- Can Dündar'ın BBC'de madara olduğu anlar
- Erdoğan: "Bunlara yarın Akkuyu'nun temelini atarak cevap vereceğiz"
- Halkalı-Sirkeci banliyösünde sona doğru
kalan karakter 1000
bilo bilo şarkısını güzel söylemiş
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.