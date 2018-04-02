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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bil oğlum' türküsünü söyledi

01 Nisan 2018, Pazar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek ve askerlerle buluşmak için Hatay'a gelen çok sayıda sanatçı ve sporcu da Oğulpınar Hudut Karakolu'nda yer aldı. Ziyaret sırasında Esat Kabaklı klarnet sanatçısı Serkan Çağrı eşliğinde 'Bil Oğlum' türküsünü seslendirdi. Türküye Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşlik etti.

YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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hasan kaya hasan kaya

bilo bilo şarkısını güzel söylemiş

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cevapla 02.04.2018 06:42
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